Башкирская электросетевая компания готова рассмотреть продажу магистральных сетей

По словам гендиректора компании Сергея Гурина, переговоры по этому вопросу в настоящее время не ведутся

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. АО "Башкирская электросетевая компания" ("БЭСК", актив АФК "Система") готова рассмотреть возможность продажи магистральных сетей "Россети" при соответствующем интересе, сообщил ТАСС гендиректор компании Сергей Гурин на Российском энергетическом форуме.

"В настоящее время переговоры не ведутся, но в целом, если "Россети" будут в этом заинтересованы, я думаю, мы тоже готовы эту возможность рассмотреть, потому что магистральные сети - это часть большой сети. Пока они обслуживаются группой компаний "БЭСК", - сказал Гурин.

Ситуация с БЭСК

В сентябре 2018 сообщалось, что Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") выработает позицию по вопросу возможной консолидации магистральных активов "БЭСК". Тогда глава ФСК Андрей Муров сообщил, что проговариваются подобные вопросы и планируется обсудить все возможные предложения по консолидации магистральных активов.

ФСК планировала возобновить переговоры с "Системой" по покупке активов "БЭСК" после сделки по продаже пакета "Интер РАО" летом 2018 года 7% своих акций за 24,5 млрд рублей. "Интер РАО" выкупила у ФСК. Еще 3% купило ООО "ДВБ лизинг". В результате доля ФСК в "Интер РАО" снизилась до 8,57%. Муров не сообщал, в какие сроки завершит с ФСК расчет за акции, сославшись, что условия продажи акций "Интер РАО" - коммерческая тайна. Он добавил, что условия включают оплату траншами.

"БЭСК" занимает доминирующее положение в передаче электроэнергии на территории Башкирии. Компания владеет магистральными и распределительными электрическими сетями 0,4-500 кВ протяженностью около 88 тыс. км, тремя подстанциями 500 кВ, 12 подстанциями 220 кВ, 250 подстанциями 110 кВ, 334 подстанциями 35 кВ и 22,9 тыс. трансформаторными пунктами 0,4/6/10 кВ. В "БЭСК" входят ООО "Башкирэнерго", ООО "БСК" и ООО "БЭСК Инжиниринг". 90,47% акций БЭСК владеет "Система-Инвест" - дочерняя компания АФК "Система".