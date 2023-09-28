Заводы Volkswagen в Германии возобновили работу

Работу приостанавливали из-за неполадок в IT-системах концерна

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Неполадки в IT-системах германского автоконцерна Volkswagen устранены, производство на заводах компании в ФРГ возобновляется. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на представителя автопроизводителя.

"Проблемы с IT-инфраструктурой в системах Volkswagen удалось устранить в течение ночи, сеть снова работает стабильно", - заявил представитель автоконцерна. Компания перезапускает затронутые приложения. Глобальная производственная сеть запускается, и производство должно идти по плану. Отдельные системы все еще могут работать нестабильно на переходном этапе. По словам представителя, нет никаких признаков того, что сбой был вызван внешним воздействием.

В среду газета Handelsblatt со ссылкой на представителя концерна сообщила, что производство на четырех заводах Volkswagen в Германии остановлено из-за неполадок в IT-системах компании. Сбой был зафиксирован в полдень в офисах на главном заводе в Вольфсбурге. Производство было остановлено еще на трех сборочных линиях - в Эмдене, Оснабрюке и Цвиккау. Причина произошедшего не называлась.