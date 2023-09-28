Австралия заявила об отсутствии в стране инвесторов, готовых развивать атомную энергетику

Это определяет пути развития энергетической системы Австралии с упором на возобновляемые источники, отметил глава правительства Энтони Альбанезе

СИДНЕЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Австралии не могут найти инвесторов для строительства атомных электростанций и это определяет пути развития энергетической системы страны с упором на возобновляемые источники. Об этом рассказал глава австралийского правительства Энтони Альбанезе.

По его словам, развитие атомной энергетики в Австралии нерентабельно, в первую очередь из-за того, что инвесторы не готовы вкладывать средства в проекты, на реализацию которых уходят годы. "Это тупиковое направление, путь в никуда. Да, атомная энергетика работает во многих странах, где есть атомная промышленность, но в Австралии невозможно найти серьезных инвесторов, готовых взяться за это, потому что такие проекты не идут ни в какое сравнение с альтернативами в виде возобновляемых источников энергии. И именно поэтому развитие нашей энергосистемы идет именно в этом направлении", - сказал Альбанезе в эфире радиостанции 4PRO.

Ранее австралийский министр по вопросам изменения климата и энергетики Крис Боуэн заявил, что "нет ничего более неподходящего для Австралии, чем атомная энергетика" и возможность строительства АЭС не рассматривается властями. Также министр отметил, что, согласно расчетам федерального правительства, замена устаревающих угольных электростанций атомными обойдется стране в 387 млрд австралийских долларов [около $250 млрд], а кроме того, создаст проблемы с поиском мест для строительства АЭС и хранения отработанного топлива.

Согласно данным государственного статбюро Австралии, на 22 июля на долю угля приходится около 75% выработки электроэнергии. За ним следуют газ (16%), гидроэлектростанции (5%) и ветроэнергетика (2%). Для достижения заявленных целей по снижению выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году, стране необходимо закрыть более 70 угольных электростанций и обеспечить генерацию 21,3 ГВт электроэнергии за счет возобновляемых источников. Эксперты международной консалтинговой компании Nous Group рассчитали, что на такой переход Австралии потребует до $1,5 трлн к 2030 году и порядка $8 трлн к 2060 году.