В "Авито" заявили о росте спроса на новостройки более чем на треть за год

Пресс-служба онлайн-платформы сообщила, что он вырос на 35%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Спрос на квартиры в российских новостройках в III квартале 2023 года в среднем по стране вырос на 35% за год, в сравнении с тем же кварталом 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-платформы "Авито недвижимость".

"Аналитики "Авито недвижимости" подвели итоги III квартала 2023 года на первичном рынке жилья. <...> По данным платформы, за год, в сравнении с тем же кварталом 2022-го, спрос в среднем по стране вырос на 35%, предложение - на 59%", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным платформы, по сравнению с предыдущим кварталом спрос на новостройки в России вырос на 28%. При этом на компактные форматы он рос быстрее - к студиям интерес повысился более чем на треть, к "однушкам" - почти на треть, объявления "двушек" стали просматривать на 27% чаще, "трёшек" - на 18%, объектов с четырьмя комнатами и более - на 13%. Предложение за квартал выросло в 19 из 33 городов. В Москве по итогам III квартала объем предложения сократился на 17%, спрос повысился на 30%, а средний ценник - на 9%. Во II квартале динамика спроса была выше предложения в 26 из 33 городов, попавших в исследование платформы.

По мнению руководителя направления первичной недвижимости "Авито недвижимости" Дмитрия Алексеева, ключевым драйвером роста спроса на первичном рынке жилья остаются программа семейной ипотеки и ключевая ставка ЦБ РФ. "Похожую ситуацию мы наблюдали в IV квартале 2022 года, когда случился всплеск спроса из-за того, что не было до конца понятно, продлится ли семейная ипотека и на каких условиях. Привлекательной выглядит и цена на новостройки, которая стагнирует и снизилась на 1% как по сравнению со II кварталом, так и с тем же периодом 2022 года", - приводит пресс-служба его цитату.

В сравнении с предыдущим кварталом цены на студии снизились на 5%, на однокомнатные квартиры - на 2%, на двухкомнатные - на 1%. "Трёшки" за три месяца подорожали на 1%, а цены на объекты с четырьмя комнатами и более не изменились. По итогам III квартала жилье в новостройках стало доступнее лишь в 7 из 33 городов, участвовавших в исследовании платформы. В Симферополе объекты на первичном рынке за квартал подешевели на 5%, в Красноярске - на 2%, в Ростове-на-Дону - на 1%. Самый большой рост цен по сравнению с предыдущим кварталом аналитики зафиксировали в Челябинске (+18%), Уфе (+13%), Саратове (+10%), Москве, Нижнем Новгороде и Сочи (+9% в каждом из трех городов).

Стоимость квадратного метра

Если считать по стоимости квадратного метра, за три месяца жилье, по информации "Авито недвижимости", стало дешевле в трети городов, попавших в исследование. В среднем по России в III квартале 2023 года квадратный метр в новостройке стоит 132 тыс. рублей. Доступнее всего "квадрат" в Саратове (71 тыс. рублей за кв. м), Ставрополе (82 тыс. рублей), Брянске (83 тыс. рублей) и Ульяновске (84 тыс. рублей). Самые высокие цены - в Сочи (371 тыс. рублей за кв. м), Москве (307 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (208 тыс. рублей). По стоимости за объект целиком наиболее дорогие новостройки расположены в столице. Средний объект в Москве обходится в 15 млн рублей против 11,5 млн рублей в Сочи.