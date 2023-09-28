В Самаре откроют опытное производство малоразмерных газотурбинных двигателей

На фабрике можно будет отрабатывать процессы цифрового проектирования газотурбинных двигателей, а также готовить инженеров, умеющих создавать цифровые производства и управлять ими

САМАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Самарский университет имени Королева совместно с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) Ростеха планирует открыть опытное производство малоразмерных газотурбинных двигателей до конца текущего года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Самарского университета.

"Киберфизическая роботизированная фабрика по разработке и производству малоразмерных газотурбинных двигателей (ГТД) создается на территории университетского кампуса в интересах наших индустриальных партнеров - ОДК и "ОДК - Кузнецов". Это уже второй проект, теоретической основой для которого стала концептуальная модель цифрового завода, разработанная сотрудниками Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ) Самарского университета имени Королева. Ранее мы уже сообщали о работе над созданием киберфизической фабрики по производству наноспутников в интересах "Роскосмоса". Оба проекта реализуются параллельно", - рассказал директор ПИАШ Иван Ткаченко.

На киберфизической фабрике можно будет отрабатывать процессы цифрового проектирования газотурбинных двигателей, а также готовить инженеров, умеющих создавать цифровые производства и управлять ими. Предполагается, что опытное производство малоразмерных ГТД будет запущено в декабре текущего года. Сейчас завершается закупка станочного и робототехнического оборудования, в ближайшее время начнется его монтаж. Также создается полигон для натурных испытаний.

Сферой применения силовых установок, опытное производство которых появится в Самаре, станут беспилотные и дистанционно управляемые летательные аппараты, сообщил доцент кафедры теории двигателей летательных аппаратов имени В. П. Лукачева Евгений Филинов. Фабрика разместится на территории университетского кампуса, где в целом будет две киберфизические фабрики по проектированию и выпуску продукции в интересах космической отрасли и двигателестроения, а также цифровая фабрика по разработке изделий для авиации.