Роснедра отмечают резкий спад финансирования геологоразведки на Сахалине

По мнению начальника управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений агентства Нины Ерофеевой, это связано с пандемией и санкциями

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Роснедра отмечают резкий спад финансирования геологоразведочных работ (ГРР) на Сахалине с 2020 года на фоне пандемии коронавируса и санкций, сообщила начальник управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева в ходе выступления на форуме "Нефть и газ Сахалина".

"По финансированию геологоразведочных работ, казалось бы все для этого создано, лицензии есть, но, к сожалению, видим такой резкий спад с 2020 года. Причины всем известны: пандемия, далее санкции. И вот, к сожалению, из этого пике пока мы не вышли. Очень надеемся на увеличение объемов ГРР", - сказала она.

Как следует из презентации Ерофеевой, суммарные затраты на ГРР в 2019 году составили 23,85 млрд рублей, в 2020 году - только 8,78 млрд рублей, в 2021 году - 9,88 млрд рублей, в 2022 году - 6,7 млрд рублей, а план на 2023 год - 7,35 млрд рублей.

Кроме того, Роснедра в 2020-2022 годах провели работу по оценке перспектив нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря. По ее итогам выяснилось, что ресурсы Охотского моря значительно уменьшились, а основные перспективы района связаны с развитием дельтовых комплексов.

"Ресурсы Охотского моря снизились довольно значительно. Площадь развития нефтегазоносных областей несколько уточнилась, снизилась. Центральная часть Охотского моря является бесперспективной, поскольку мощности осадочного чехла там очень незначительные", - сообщила Ерофеева.

Начальные суммарные ресурсы на суше Сахалина составляют по нефти 291,5 млн тонн, по газу - 337 млрд куб. м, на шельфе Охотского моря: по нефти - около 2,4 млрд тонн, по газу - более 7 трлн куб. м. "Несмотря на высокую выработанность действующих месторождений имеется потенциал прироста запасов, особенно по газу", - отметила начальник управления Роснедр, комментируя показатели ресурсов на суше Сахалина.

О форуме

Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина - 2023" открылся в среду в Южно-Сахалинске. Три дня, до 29 сентября включительно, будут проходить круглые столы, встречи один на один с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписания стратегических соглашений с правительством Сахалинской области, а также выставочная экспозиция предприятий добычи, транспортировки и переработки углеводородов. В мероприятии примут участие более 1 тыс. экспертов. Помимо российских гостей ожидаются бизнес-делегации из Китая, Вьетнама и Индии.

В этом году форум отметит свое 27-летие. Первые девять лет он проходил в Лондоне с целью привлечения инвестиций и партнеров в нефтегазовые проекты Сахалинской области, затем - в Южно-Сахалинске.