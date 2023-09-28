28 сентября, 06:02

Лавров заявил о расширении Россией и Грузией географии рейсов

По словам главы МИД РФ, связи между Москвой и Тбилиси успешно развиваются

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Связи между Москвой и Тбилиси успешно развиваются, стороны расширяют географию рейсов и наращивают взаимный товарооборот, заявил в интервью ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Введение теперь на основе взаимности безвизового режима и для грузинских граждан, и установление воздушного сообщения, конечно, делают наши связи гораздо более удобными, гораздо более комфортными. Количество рейсов расширяется, география прямых рейсов тоже расширяется, растет товарооборот", - сказал министр.

Лавров обратил внимание, что в России "очень популярны многие грузинские традиционные товары экспорта: вино, Боржоми и многое другое". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичГрузияРоссия
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