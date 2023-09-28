Генподрядчик "Газпрома" по Южно-Киринскому месторождению заявил о сохранении графика работ

Уход иностранных подрядчиков при этом вносил определенные коррективы в работу компании, отметил директор департамента по реализации морских проектов "Русгазшельфа" Михаил Филинков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Компания "Русгазшельф" (генподрядчик "Газпрома" по обустройству морских месторождений, который реализует проекты обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений на шельфе Сахалина) сохраняет график работ по обоим месторождениям, несмотря на уход иностранных подрядчиков. Об этом сообщил директор департамента по реализации морских проектов "Русгазшельфа" Михаил Филинков в ходе выступления на форуме "Нефть и газ Сахалина".

"Мы в графике и по Киринскому, и по Южно-Киринскому, поэтому будет обеспечена "Русгазшельфом", как EPC-подрядчиком, поставка оборудования, обустройство морского технологического комплекса и ввод в эксплуатацию", - сказал он.

При этом начальник управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева в ходе своего выступления на форуме отметила, что "на Южно-Киринском планируется сейчас добыча по проектным документам не ранее конца 2026 года".

Уход иностранных подрядчиков вносил определенные коррективы в работу компании, отметил Филинков. "В феврале 2022 года уже была сформирована контрактная стратегия, утвержден график работу, проведены сметные расчеты и переговоры с подрядчиками. Еще в марте 2022 года все наши иностранные подрядчики подтверждали свое участие и заинтересованность в работах на проекте, но в апреле и мае мы начали получать отказы один за одним", - сказал он.

Также предстоит большая работа по замещению иностранного дноуглубительного и камнеукладочного флота, подчеркнул представитель "Русгазшельфа". Доля строительно-монтажного флота под флагом РФ в проекте в 2022 году вынужденно составила 100%, но в 2023 году около 30% таких судов будут иностранными. Доля российского вспомогательного флота в 2023 году составляет 76%.

Филинков отметил и роль российского трубоукладочного судна "Академик Черский" в обустройстве месторождений на шельфе Сахалина. "После завершения строительства "Северного потока - 2" судно совершило переход. Здесь нужно сказать, что это было очень правильное решение, потому что наш переход в январе 2022 года, мы еще не знали, с какой ситуацией нам придется столкнуться. Мы планировали его использовать на некоторых работах в качестве краново-монтажного судна, но затем он проводил больший спектр работ", - сообщил он.

Южно-Киринское месторождение открыто в 2010 году, его извлекаемые запасы по категории С1+С2 составляют 814,5 млрд куб. м газа, 130 млн тонн газового конденсата и 3,8 млн тонн нефти. Планируемая проектная мощность месторождения - 21 млрд куб. м газа в год.

О форуме

Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина - 2023" открылся в среду в Южно-Сахалинске. Три дня, до 29 сентября включительно, будут проходить круглые столы, встречи один на один с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписания стратегических соглашений с правительством Сахалинской области, а также выставочная экспозиция предприятий добычи, транспортировки и переработки углеводородов. В мероприятии примут участие более 1 тыс. экспертов. Помимо российских гостей ожидаются бизнес-делегации из Китая, Вьетнама и Индии.

В этом году форум отметит свое 27-летие. Первые девять лет он проходил в Лондоне с целью привлечения инвестиций и партнеров в нефтегазовые проекты Сахалинской области, затем - в Южно-Сахалинске.