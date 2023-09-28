Мосбиржа утвердила стратегию развития до 2028 года и обновила дивидендную политику

Выплачивать дивиденды площадка намерена как минимум на ежегодной основе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Московской биржи утвердил новую стратегию развития группы компаний до 2028 года и новую дивидендную политику, следует из сообщения на сайте площадки. В частности, биржа планирует выплачивать дивиденды в размере от 50% чистой прибыли группы по МСФО.

Ранее минимальный дивидендный показатель составлял 60%. Выплачивать дивиденды площадка намерена как минимум на ежегодной основе. При этом Мосбиржа не отрицает вероятности выплат промежуточных дивидендов. Однако это будет "зависеть от ситуации", - пояснил журналистам председатель правления биржи Юрий Денисов.

Цели группы

Отмечается, что площадка рассчитывает поддерживать опережающие темпы роста комиссионного дохода на горизонте реализации стратегии, добиваясь долгосрочного роста эффективности бизнеса на основе показателя соотношения расходов к комиссионным доходам, а также рентабельности бизнес-модели на уровне не ниже 18% ROE и большого роста комиссионного дохода (CAGR +13%).

Стратегия также предполагает существенный рост капитализации группы - в размере 700 млрд рублей к 2028 году, при долгосрочной устойчивой чистой прибыли от 65 млрд рублей в 2028 году, также отметил Денисов.

В основу новой стратегии биржи в большей степени легли тренды российского рынка, отметили на Мосбирже. Среди них - повышение роли розничного инвестора, который становится одним из ключевых источников спроса в нескольких сегментах финансового рынка, развитие оборота цифровых финансовых активов (ЦФА), увеличение потребности в привлечении капитала российскими компаниями на внутреннем рынке, рассказали там.

"Развитие рынков капитала является важнейшим приоритетом новой стратегии. В рамках этого направления компания будет расширять список инструментов, в том числе ESG-продуктов, а также работать над повышением их ликвидности. Особое внимание будет уделяться работе с эмитентами, направленной на привлечение финансирования компаниями на рынках капитала через размещение акций, облигаций и ЦФА, в том числе с использованием сервисов внебиржевых и инвестиционных платформ", - также поясняется в сообщении Мосбиржи.