Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

По словам президента России, отрасль вносит важный вклад в развитие страны, в укрепление национальной экономики и обороноспособности, а также обеспечение энергетической безопасности

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"С момента своего основания атомная промышленность вносит исключительно важный вклад в развитие нашей страны, в укрепление национальной экономики и обороноспособности, обеспечение энергетической безопасности. За этими успехами кропотливый труд многих поколений ученых, инженеров, специалистов разных направлений, которые вывели отрасль на лидирующие позиции, способствовали раскрытию ее мощного научного, технологического потенциала. Их именами и достижениями мы по праву гордимся. Отрадно, что сегодня коллектив госкорпорации "Росатом", работники профильных предприятий и исследовательских центров приумножают замечательные традиции своих предшественников", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что работники отрасли решают задачи по внедрению прорывных технологий в энергетике и космической сфере, ядерной медицине, экологии, по модернизации атомного ледокольного флота, участвуют в создании передовых вооружений, способных поддерживать стратегический баланс в мире, содействуют продвижению перспективных проектов в сфере информационной инфраструктуры, квантовых вычислений, производства инновационных материалов.

"И конечно, важно продолжать курс на углубление международной кооперации, расширять взаимовыгодные контакты с добросовестными, надежными партнерами за рубежом", - добавил он.