Глава Росатома поздравил ветеранов и работников отрасли с праздником

По словам Алексея Лихачева, России принадлежит 85% экспортного рынка строительства АЭС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Росатома Алексей Лихачев поздравил ветеранов и работников отрасли с профессиональным праздником, отметив, что России принадлежит 85% экспортного рынка строительства АЭС. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале Росатома.

"Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днем работника атомной промышленности! <...> Несмотря на внешнее давление, сохраняем лидерство на мировом атомном рынке. России сегодня принадлежит 85% мирового экспортного рынка строительства АЭС. Завоз первой партии ядерного топлива на площадку АЭС "Аккую" стал важной вехой в истории Турции, включив ее в мировой атомный клуб", - говорится в сообщении.

Лихачев упомянул ведение работ по строительству трех блоков АЭС "Эль-Дабаа" в Египте и работы по сооружению двух энергоблоков второй очереди на АЭС "Пакш" в Венгрии.

Он также подчеркнул, что Росатом безупречно выполняет возросший гособоронзаказ. "Активно развиваем проекты малой мощности, строим плавучие энергоблоки, а в Якутии начали работы по подготовке к сооружению первой наземной АЭС малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н", - добавил Лихачев.

28 сентября в России ежегодно с 2005 года отмечается профессиональный праздник - День работника атомной промышленности. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 3 июня 2005 года.