Технологиями искусственного интеллекта регулярно пользуются более 60% опрошенных россиян

Согласно результатам исследования "СберСтрахование жизни", чаще всего такими сервисами пользуется молодежь в возрасте от 18 до 30 лет - в 88% случаев

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сервисами на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) в повседневной жизни пользуются 60,9% россиян, таковы результаты исследования "СберСтрахование жизни" (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, чаще всего такими сервисами пользуется молодежь в возрасте от 18 до 30 лет - в 88% случаев.

Наиболее часто используемыми "умными" сервисами оказались системы навигации и дорожных онлайн-карт - их используют 57% опрошенных. 16% россиян в своей повседневной жизни пользуются умными колонками, а 4% - голосовыми помощниками. 3% россиян ежедневно используют функции умного дома, ещё 1% - чат-ботами.

Согласно исследованию, больше всего тех, кто использует сервисы на базе ИИ оказалось в Москве (78%), Санкт-Петербурге (77%), Кирове (74%), Тольятти (73%) и Рязани (68%). Мужчины чаще женщин используют сервисы с ИИ - 66% и 34% соответственно.

Сервисам на базе ИИ доверяет 38% россиян. Самый высокий уровень доверия оказался у жителей Набережных Челнов (52%), Астрахани и Москвы (по 45%), а также Казани (44%). В возрасте от 18 до 40 лет таким сервисам доверяет каждый второй опрошенный россиянин.