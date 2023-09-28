Число ведущих расчеты в валютах РФ и Индии клиентов Сбера выросло за год в шесть раз

За первое полугодие количество ВЭД-операций в нацвалютах с Индией, проходящих через Сбербанк, увеличилось почти в четыре раза

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Число корпоративных клиентов Сбера, использующих расчеты в нацвалютах между РФ и Индией, увеличилось за год в шесть раз, сообщил журналистам зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах конференции "СберВЭД 2023: Индия".

"Уже 6,5 тыс. клиентов выбрали Сбербанк для расчетов в национальных валютах между Россией и Индией, число таких клиентов выросло в шесть раз относительно прошлого года. Также многие индийские компании для работы с Россией предпочитают открыть счет в нашем филиале. За год количество открытых счетов корпоративных клиентов филиала Сбербанка в Индии выросло на 43%. В этом году объемы расчетов с Индией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в пять раз в денежном эквиваленте", - сказал Попов.

По его словам, только за первое полугодие 2023 года количество ВЭД-операций в нацвалютах с Индией, проходящих через Сбербанк, возросло почти в четыре раза, а средний чек операций увеличился на 83%.

"Среди самых востребованных товарных групп в импорте - фармацевтика, продукты питания, машины и оборудование, химическая продукция", - отметил замглавы правления.