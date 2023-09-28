Газпромбанк закрыл сделку по покупке сети ТЦ "Мега" у Ingka Centres

В состав сделки вошли 14 торговых центров в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Газпромбанк закрыл сделку по покупке сети торговых центров "Мега" в России у шведской Ingka Centres (структура, владевшая и управлявшая ранее IKEA и ТЦ "Мега" в РФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Группа "Газпромбанк" стала владельцем сети торговых центров "Мега" в России площадью 2,3 млн кв. м, выкупив их у Ingka Centres. В состав сделки вошли 14 торговых центров "Мега" (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде). Детали сделки не раскрываются", - сообщили в пресс-службе банка.

По словам заместителя председателя правления Газпромбанка, курирующего промышленные активы группы, Тиграна Хачатурова, кредитная организация продолжит развивать купленный бизнес. "Группа "Газпромбанк" участвует в создании новой экономической среды, обеспечивающей непрерывность бизнеса и защиту потребителей. Нашей приоритетной задачей является повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, создание новых возможностей для российских брендов встать на полку. Мы, как социально ответственный бизнес, готовы брать на себя дополнительные обязательства и намерены развивать сеть торговых центров "Мега", - отметил он.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писала, что структура Газпромбанка претендует на покупку указанных активов, оценочная стоимость которых составляет порядка $2,85 млрд. Издание отмечало, что структура банка, заинтересованная в покупке, уже имеет объекты коммерческой недвижимости, у нее также сохранились способы расчетов с иностранными контрагентами.

Шведская Ingka Group включает в себя три бизнес-направления: Ikea Retail, куда входит 392 магазина Ikea на 32 рынках, Ingka Centers (в России представлена торговыми центрами "Мега"), а также Ingka Investments. В составе торговых центров "Мега" в России работали магазины Ikea. В начале марта 2022 года Ikea объявила о приостановке бизнес-процессов в России и Белоруссии. В июне стало известно, что компания планирует сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать свои четыре фабрики в России.