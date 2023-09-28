Пленарная сессия "В поисках нового баланса". Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

На полях Московского финансового форума проходит пленарная сессия "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации".

Модератором выступает председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В сессии принимают участие:

премьер-министр РФ Михаил Мишустин ,

, президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин ,

, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина ,

, помощник президента РФ Максим Орешкин ,

, министр экономического развития РФ Максим Решетников ,

, министр финансов РФ Антон Силуанов ,

, мэр Москвы Сергей Собянин.

Мероприятие проходит в центральном выставочном зале "Манеж".