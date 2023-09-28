28 сентября, 09:06
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Пленарная сессия "В поисках нового баланса". Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

На полях Московского финансового форума проходит пленарная сессия "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". 

Модератором выступает председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В сессии принимают участие:

  • премьер-министр РФ Михаил Мишустин,
  • президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин,
  • председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина,
  • помощник президента РФ Максим Орешкин,
  • министр экономического развития РФ Максим Решетников,
  • министр финансов РФ Антон Силуанов,
  • мэр Москвы Сергей Собянин.

Мероприятие проходит в центральном выставочном зале "Манеж". 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичСобянин, Сергей СеменовичРоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаКостин, Андрей ЛеонидовичОрешкин, Максим СтаниславовичРешетников, Максим Геннадьевич
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