Пленарная сессия "В поисках нового баланса". Видеотрансляция

На полях Московского финансового форума проходит пленарная сессия "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации".
Модератором выступает председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
В сессии принимают участие:
- премьер-министр РФ Михаил Мишустин,
- президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин,
- председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина,
- помощник президента РФ Максим Орешкин,
- министр экономического развития РФ Максим Решетников,
- министр финансов РФ Антон Силуанов,
- мэр Москвы Сергей Собянин.
Мероприятие проходит в центральном выставочном зале "Манеж".