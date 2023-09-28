Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев добавил, что это связано с борьбой с нелегальным оборотом, дефицита не ожидается

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Производство водки в России с начала года снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с борьбой с нелегальным оборотом, но ее нехватки в стране не ожидается. Об этом сообщил ТАСС президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в кулуарах Московского финансового форума.

"На 1 сентября у нас минус 5% по производству водки. Это связано с борьбой с нелегальным оборотом. <…> [Дефицита] не ожидается", - сказал он.

Эксперт отметил, что российский алкоголь в структуре реализуемого в РФ крепкого алкоголя занимает около 85%. При этом большая доля приходится на водку. Поэтому трансформации, которые происходят в других сегментах крупного алкоголя, не влияют на общую картину, добавил Косарев.

По данным Росалкогольтабакконтроля, производство водки в России в августе 2023 года выросло на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,3 млн дал.