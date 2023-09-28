ТМК увеличивает предложение акций в рамках SPO до 1,7% акций

Период сбора заявок на участие в SPO заканчивается 28 сентября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Трубная металлургическая компания" увеличивает предложение акций в рамках вторичного публичного предложения (SPO) на фоне высокого интереса с 1,5% до 1,7% от общего числа, сообщила компания.

"Компания фиксирует высокий интерес к акциям ТМК в ходе сбора заявок со стороны розничных и институциональных инвесторов. В условиях повышенного спроса ПАО "ТМК" было принято решение об увеличении размера предложения с ранее озвученного объема, не превышающего 15 млн, до 18 млн обыкновенных акций, что составляет 1,7% от общего количества акций ТМК",- говорится в сообщении.

Период сбора заявок на участие в SPO заканчивается в четверг, итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена до 29 сентября.