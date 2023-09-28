Шульгинов назвал бесперспективными ожидания быстрого снятия запрета экспорта топлива

Глава Минэнерго добавил, что мера будет действовать до стабилизации топливообеспечения и цен

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает, что ожидания быстрого снятия запрета экспорта топлива бесперспективны, мера будет действовать до стабилизации топливообеспечения и цен. Об этом ТАСС сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.

"Мы с другими ведомствами, службами и компаниями в ежесуточном режиме осуществляем мониторинг рынка для возможного принятия дополнительных оперативных мер. Скажу одно - ожидания быстрого снятия запрета экспорта топлива бесперспективны - мера будет действовать столько, сколько нужно для стабилизации топливообеспечения и цен", - отметил он.

Шульгинов при этом подчеркнул, что при регулировании рынка топлива Минэнерго выступает за баланс между интересами потребителей и производителей. "Для нас главное в этом вопросе - обеспечение внутреннего рынка как по стоимостным параметрам, так и по объемам. Особенно для аграриев. Но в этом вопросе также важен баланс интересов потребителей: как оптовых и розничных, так и собственно производителей топлива", - добавил он.

О ситуации на рынке и мерах

Шульгинов отметил ТАСС, что оптовые цены на топливо начали расти в последние два месяца, когда произошло совпадение сразу нескольких факторов: валютные колебания, снижение дисконтов по продажам российской марки Urals, рост мировых цен на нефть, и рост цен на нефтепродукты на мировых рынках. Изменение стоимости топлива на внутреннем рынке было вызвано увеличением экспортной альтернативы на нефтепродукты, отметил министр.

"Это и заложило экономическую мотивацию для "серого" экспорта, так как цены на экспортируемое топливо оставались все равно выше, чем на внутреннем рынке. Принятая правительством мера уже показала свой эффект. За минувшую неделю биржевые цены снизились в среднем на 20% по автомобильному бензину и на 16% - по дизелю", - сказал он.

"Мы ожидаем дальнейшую стабилизацию рынка и снижение цен в мелкооптовом и розничном сегментах. Нефтяным компаниям даны соответствующие рекомендации по ускоренному переносу падения опта в мелкий опт", - отметил министр.

Шульгинов подчеркнул, что вопрос топливообеспечения сельхозпроизводителей находится у министерства на особом контроле, им предоставляют дополнительные объемы дизельного топлива.

Также правительство уделяет внимание биржевым инструментам, в частности, увеличению нормативов по продаже бензина и дизельного топлива. Кроме того, были приняты и административные меры, в частности, были отстранены несколько недобросовестных трейдеров, отметил министр.