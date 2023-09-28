Эксперт заявил об увеличении ассортимента зарубежного алкоголя на российском рынке

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев сообщил, что небольшие компании нарастили поставки

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ассортимент зарубежного алкоголя на российском рынке увеличился вопреки санкциям благодаря возросшим поставкам небольших и не очень известных западных компаний. Об этом сообщил ТАСС президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в кулуарах Московского финансового форума.

"Какие-то компании уходят, какие-то приходят, какие-то принимают решение о выходе, появился параллельный импорт. Поэтому, я думаю, что никакого дефицита на сегодняшний день ни по одной категории мы не увидим. Больше того, я думаю, что брендов появилось больше и выбора, как это ни парадоксально, стало больше", - сказал он.

Эксперт отметил, что принимали решение об уходе с российского рынка крупные компании. Они находятся в состоянии открытого рынка и зависят от биржи. В то же время обычные производители, наоборот, наращивают поставки, указал Косарев. "Мультинациональные компании, крупные, они имели обыкновение, имея хорошие маркетинговые бюджеты, не давать возможности конкурентам присутствовать в сетях. На сегодняшний день такой ситуации нет", - объяснил он.

Косарев подчеркнул, что наряду с мультинациональными компаниями есть производители, которые выпускают тоже самое, но в локальных, бутиковых масштабах. "Я имею в виду и виски, и коньяк, и джин, и вино и так далее. Та же самая Шотландия поставляет, более маленькие хозяйства, те же французские коньяки более маленькие поставляются или шампанские", - резюмировал глава союза.