Эксперт оценила экспорт продовольствия из РФ по итогам года на уровне $46 млрд

По оценке руководителя направления "Аграрная экономика" Института исследований и экспертизы ВЭБ Лидии Илюшиной, в 2024 году зерно и семена масличных культур составят около 38% от экспорта

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Экспорт продовольственных товаров из России может составить $46 млрд по итогам года, сообщила руководитель направления "Аграрная экономика" Института исследований и экспертизы ВЭБ Лидия Илюшина. По ее оценке, в 2024 году зерно и семена масличных культур составят около 38% от экспорта.

"Экспорт по-прежнему является одним из основных драйверов роста АПК, но уже не придает АПК ускоренный рост, как прежде. В 2023 году, по нашим оценкам, экспорт продовольственных товаров составит $46 млрд, а импорт - $34 млрд", - сказала Илюшина на XVII отраслевой бизнес-конференции "Агроинвестор: PRO растениеводство".

Основные позиции экспорта - зерно и семена масличных культур - в 2024 году составят около 38% от всего экспорта продовольственных товаров, прогнозирует Илюшина. Но она предупреждает, что в среднесрочной перспективе рост экспортного потенциала будет обеспечиваться ростом численности населения и повышения уровня жизни в приоритетных для экспорта государствах.