"Россети" объяснили рост прибыли увеличением прочих доходов и выручки от техприсоединения

Компания по итогам первого полугодия получили 123,88 млрд чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Чистая прибыль группы "Россети" по итогам первого полугодия 2023 года выросла в результате увеличения неденежных доходов из-за переоценки стоимости акций дочерних компаний на сумму 140 млрд рублей и наращивания выручки от техприсоединения крупных инфраструктурных потребителей до 13,9 млрд рублей, пояснили ТАСС в компании.

"Значительное увеличение показателя чистой прибыли компании объясняется ростом величины прочих (неденежных) доходов из-за переоценки стоимости акций дочерних компаний на сумму 140 млрд рублей, а также увеличением выручки от технологического присоединения крупных инфраструктурных потребителей до 13,9 млрд рублей", - сообщили в электросетевом холдинге.

Ранее компания раскрыла финансовые показатели за январь - июнь 2023 года. "Россети" по итогам первого полугодия получили 123,88 млрд чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), выручка составила 678,86 млрд рублей, показатель EBITDA - 254,7 млрд руб. Годом ранее отчетность по МСФО не раскрывалась.

По российским стандартам бухгалтерского учета группа получила 202,24 млрд рублей чистой прибыли против 31,85 млрд рублей годом ранее. Выручка за отчетный период выросла в годовом выражении почти на 28%, до 160,93 млрд рублей.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.