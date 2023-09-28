На реализацию мастер-плана Петропавловска-Камчатского выделили 2,2 млрд рублей

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что всего в мастер-план входит 17 укрупненных мероприятий

ТАСС, 28 сентября. На реализацию мастер-плана Петропавловска-Камчатского направили 2,2 млрд рублей. Об этом губернатор Владимир Солодов сообщил вице-премьеру - полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу на совещании о ходе реализации долгосрочного плана развития Петропавловска-Камчатского.

"В общей сложности в 2023 году на реализацию мастер-плана выделено 2,2 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд рублей - за счет единой президентской субсидии", - сказал Солодов.

Он добавил, что всего в мастер-план входит 17 укрупненных мероприятий: объекты туризма и культуры, благоустройства центра города, объектов образования, комплексное развитие территорий, расселение жилья, новые жилищные проекты, в частности, "Дальневосточный квартал", перезагрузка дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры и системы обращения с отходами.

Строительство аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском © Елена Верещака/ ТАСС

"На Восточном экономическом форуме, который совсем недавно состоялся во Владивостоке, завершена работа по разработке мастер-планов 25 территорий Дальнего Востока. <…> Мастер-план Камчатки был принят первым, поэтому первым будем разбираться, как он реализуется. Сейчас наступает второй этап - значительно более важный, чем первый. Разработать мастер-планы - это важно, но гораздо важнее его реализовать, построить все, что мастер-план включает", - сказал Трутнев.

На Восточном экономическом форуме в 2022 году главе государства был продемонстрирован один из первых мастер-планов - план Петропавловска-Камчатского, на реновацию города выделяют 149 млрд рублей. В середине марта пресс-служба правительства Камчатки сообщила, что разработка проектной документации объектов мастер-плана города должна завершиться до конца 2023 года. Мастер-план Петропавловска-Камчатского включает строительство студенческого кампуса, научно-образовательного центра, детской краевой больницы, музея воинской славы, канатной и объездной дорог, дороги к побережью океана, а также реконструкцию системы водоотведения, объектов капитального строительства, расселение домов, сейсмостойкость которых не отвечает требованиям.