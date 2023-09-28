28 сентября, 07:30,
обновлено 28 сентября, 07:56

Финансирование дефицита бюджета из ФНБ до 2026 года планируется только в 2024 году

Согласно материалам Минфина, объем ФНБ на начало 2024 года составит 12,178 трлн рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Использование средств ФНБ для финансирования дефицита федерального бюджета на всем прогнозом горизонте планируется только в 2024 году, сообщается в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

"В силу превышения прогнозируемых нефтегазовых доходов над базовым уровнем в течение прогнозного периода будут формироваться дополнительные нефтегазовые доходы, подлежащие зачислению в ФНБ (их объем в 2024-2026 годах составит 1,8 трлн рублей ежегодно). Использование средств ФНБ в целях финансирования дефицита федерального бюджета на всем прогнозном периоде планируется только в 2024 году", - указано в документе.

Согласно материалам Минфина, объем ФНБ на начало 2024 года составит 12,178 трлн рублей (6,8% ВВП), на начало 2025 года - 11,191 трлн рублей (5,9% ВВП), на начало 2026 года - 13,003 трлн рублей (6,4% ВВП). Пополнять фонд планируется за счет перечисления дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, полученных в 2023-2025 годах в объемах 333,8 млрд рублей в 2024 году, 1,821 трлн рублей в 2025 году и 1,836 трлн рублей в 2026 году соответственно. 

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