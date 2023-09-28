Гонконг с января в 10 раз увеличил импорт золота из России

Он достиг $3,5 млрд

ГОНКОНГ, 28 сентября. /ТАСС/. Поставки золота из России в Гонконг с января по август выросли до 27,35 млрд гонконгских долларов (около $3,51 млрд). Как свидетельствуют данные департамента переписи и статистики правительства Гонконга, импорт драгоценного металла из РФ вырос в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По последним данным ведомства, в августе Гонконг закупил в России золото на 6,96 млрд гонконгских долларов (около $892,3 млн). Это стало рекордом по меньшей мере за последние 11 лет - статистические данные на сайте ведомства приводятся с 2012 года.

Поставки российского золота в Гонконг обновляют исторические максимумы за 11 лет уже четвертый месяц подряд: в мае они составили около $408,59 млн, в июне - $485,9 млн, а в июле - $747,44 млн.

По итогам всего 2022 года Гонконг закупил у России золото на сумму 7,54 млрд гонконгских долларов (около $966,2 млн).