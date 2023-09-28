Глава Казначейства выступил против реформы системы госфинконтроля

Роман Артюхин полагает, что нет необходимости во внедрении понятия "государственный аудит" в дополнение к понятию "высший государственный аудит"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Реформа системы государственного финансового контроля в России на сегодняшний день не имеет смысла. Об этом заявил на Московском финансовом форуме руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

"Надо ли менять финансовый и бюджетный контроль? Жизнь, по-моему, доказала - не надо", - сказал он.

Артюхин полагает, что нет необходимости во внедрении понятия "государственный аудит" в дополнение к понятию "высший государственный аудит". Кроме того, он считает обоснованным тот факт, что в Бюджетном кодексе РФ деятельность внутреннего финансового контроля прописано подробно, а внешнего - лишь рамочно.

О форуме

В текущем году ключевая тема седьмого Московского финансового форума, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Впервые Московский финансовый форум прошел 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики.