Бюджет Приамурья увеличился почти на 4 млрд рублей

Первый заместитель финансов региона Владимир Сологуб сообщил, что 3,8 млрд рублей из этой суммы составляет налог на прибыль организаций

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Бюджет Амурской области увеличился почти на 4 млрд рублей, по большей части за счет налога на прибыль организаций. Поправки по распределению средств, предложенные региональным министерством финансов, были приняты депутатами законодательного собрания региона в двух чтениях, сообщает корреспондент ТАСС.

"Общая сумма доходов в бюджет увеличивается за счет собственных доходов почти на 4 млрд рублей, из которых 3,8 млрд рублей - налог на прибыль организаций. Это связано с ростом налогооблагаемой базы", - сказал в своем докладе первый заместитель финансов Приамурья Владимир Сологуб.

Были одобрены поправки на возмещение части затрат аграриям, которые модернизируют объекты агропромышленного комплекса и закупают новое оборудование для нанесения обязательной маркировки на молочную продукцию. На эти цели предусмотрено 150 млн рублей. Часть затрат, почти 104 млн рублей, вернут и сельхозпредприятиям, которые строят дома для сотрудников.

Также увеличат расходы на возмещения затрат по созданию транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры "Таможенно-логистический терминал". Для этой цели выделено 80 млн рублей.

Около 15 млн рублей пойдет на погашение долгов амурчан за услуги ЖКХ. Эти долги по разным причинам были признаны в судах "невозвратными". Тепло- и газоснабжающие организации получат компенсацию части затрат на проценты по кредитам, взятым на ремонты и строительство приоритетных для области объектов. На эти цели в бюджете предусмотрено 22 млн рублей. Более 152 млн рублей получат теплоснабжающие организации в качестве компенсации упущенной прибыли. Тарифы, установленные сейчас для жителей области, занижены и не покрывают всех расходов предприятий на отопление населенных пунктов и обеспечение их электрической энергией. Еще 23,5 млн направят организациям, которые обеспечивают водоснабжение и водоотведение.

На 10,3 млн рублей увеличены бюджетные ассигнования на предоставление жилья детям-сиротам. Более 304 млн рублей направили на пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Почти 1,2 млн рублей получат амурские спортсмены и их тренеры, добившиеся высоких спортивных достижений. На стипендии для детей-студентов мобилизованных участников СВО направят 196 тыс. рублей.

О бюджете

Всего, с учетом внесенных изменений, доходы областного бюджета в текущем году составят 99,08 млрд рублей, расходы - 103,3 млрд рублей. С ноября заксобрание начнет работу над рассмотрением бюджета на следующий трехлетний период.