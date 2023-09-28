В парламенте Грузии заявили, что санкции против России нанесут экономический ущерб стране

Глава грузинского законодательного органа Шалва Папуашвили подчеркнул, что те страны, которые призывают Грузию ввести санкции против РФ, отказываются предоставлять республике гарантии безопасности и экономическую поддержку

ТБИЛИСИ, 28 сентября. /ТАСС/. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что санкции против России принесут экономический ущерб и нанесут удар по республике.

Администрация президента Латвии в среду по итогам встречи главы республики Эдгарса Ринкевичса с президентом Грузии Саломе Зурабишвили распространила сообщение, в котором говорится, что Грузия должна подключиться к общей внешней политике и политике безопасности ЕС, в том числе и с точки зрения санкций Евросоюза против РФ.

"Введение санкций означает начало новой фазы эскалации с Россией, вхождение в санкционную войну, которая принесет экономический ущерб и удар нашей стране. Вход в такую фазу эскалации с Россией создаст риски для нашей безопасности", - сказал Папуашвили журналистам.

Глава грузинского законодательного органа также подчеркнул, что те лица и страны, которые призывают Грузию ввести санкции против РФ, отказываются предоставлять республике гарантии безопасности и экономическую поддержку, подталкивают ее к эскалации с Россией.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси "за неморальную позицию" грузинских властей в вопросе санкций.