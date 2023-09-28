Минфин ожидает в 2024 году роста нефтегазовых доходов почти на треть

Они составили 11,5 трлн рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ могут увеличиться в 2024 году почти на 30% по сравнению с 2023 годом - с 8,86 трлн рублей до 11,5 трлн рублей. Это следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В 2025 году министерство ожидает дальнейшего роста нефтегазовых доходов до 11,8 трлн рублей, а в 2026 году - снижения до 11,4 трлн рублей.

В документе также подчеркивается, что в 2024 году доля нефтегазовых доходов прогнозируется на уровне 6,4% от общего объема ВВП против 5,3% в 2023 году с учетом динамики обменного курса и корректировок налогового законодательства. При этом к 2026 году доля нефтегазовых доходов в ВВП, как ожидает Минфин, сократится до 5,6% вследствие стабилизации ценовой конъюнктуры и увеличения доли добычи нефти на месторождениях с льготным режимом налогообложения.