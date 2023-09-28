Товарооборот между Брянской областью и Белоруссией в 2022 году увеличился на 36%

В основном регион поставляет в Белоруссию пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника, сою, ячмень, овес, муку пшеничную и картофель

БРЯНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Товарооборот между Брянской областью и Республикой Беларусь увеличился за прошлый год на 36,4% и составил $920 млн, за семь месяцев 2023 года также наблюдается рост. Это обсудили губернатор области Александр Богомаз и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой на рабочей встрече в Брянске.

"Товарооборот в прошлом году составил $920,9 млн - увеличился на 36,4%, за семь месяцев текущего года - $453,7 млн, и это тоже рост", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

В основном Брянская область поставляет в Белоруссию пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника, сою, ячмень, овес, муку пшеничную и картофель. В брянских хозяйствах 25% комбайнов - белорусского производства.

Сотрудничество осуществляется в научной и образовательной областях. Брянский госуниверситет взаимодействует с четырьмя белорусскими высшими учебными и тремя научными заведениями.