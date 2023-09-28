"Бюджетные правила" и ликвидные резервы сохранят устойчивость бюджета

Минфин отметил, что параметр структурного первичного дефицита обеспечивает устойчивость траектории госдолга, минимизируя влияние бюджета на уровень процентных ставок в экономике и доступность кредита

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Следование "бюджетным правилам" и достаточность ликвидных резервов позволит сохранить устойчивость бюджета России, сообщается в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

"Формирование федерального бюджета на 2024-2026 гг. проводится в изменившихся внешних условиях и при сохранении санкционных ограничений. Ключевым элементом обеспечения бюджетной устойчивости является наличие достаточного объема ликвидных резервов, а также следование прозрачным долгосрочным принципам бюджетной политики - "бюджетным правилам", - указано в документе.

Минфин отмечает, что нормализация бюджетной политики подразумевает возврат с 2025 года к обычным параметрам "бюджетных правил". "Как показывает опыт последних семи лет - включающий как периоды относительно благоприятной конъюнктуры, так и периоды резких и масштабных падений цен - проведение с 2017 года бюджетной политики на основе "бюджетных правил" позволило эффективно "локализовать" нефтяную волатильность, обеспечивая устойчивость к такого рода шокам как непосредственно государственных финансов, так и экономики в целом", - говорится в документе.

По данным Минфина, параметр базовой цены нефти "бюджетных правил" обеспечивает устойчивость к нефтяным шокам, а параметр структурного первичного дефицита обеспечивает устойчивость траектории госдолга, минимизируя влияние бюджета на уровень процентных ставок в экономике и доступность кредита. "Совокупно следование "бюджетным правилам" содействует поддержанию стабильных экономических и финансовых условий с устойчиво низкими равновесными реальными процентными ставками, благоприятствуя тем самым сбалансированному развитию экономики на основе частных капиталовложений", - написано в документе.