Британский регулятор намерен платить домохозяйствам за экономию газа

Эту схему предполагается опробовать в ближайшее время, сообщила газета Financial Times

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Оператор единой британской энергосистемы - компания National Grid - рассматривает возможность выплачивать денежные вознаграждения домохозяйствам за экономию газа, используемого для отопления и в бытовых целях, в случае возникновения его дефицита. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на регулятора.

Их могут получить, согласно сообщению, те, кто обязался, например, снизить температуру отопления в доме на несколько градусов. Эту схему предполагается опробовать в ближайшее время.

Она схожа с той, которую ввел прошлой зимой National Grid и которую решено продолжить во время нынешней. В соответствии с ней бонусы получают те домохозяйства, которые сокращают потребление электроэнергии из-за ожидаемой высокой нагрузки на систему. Минувшей зимой таким предложением воспользовались около 1,6 млн домохозяйств. Большинство из них взамен получили сниженные счета за электроэнергию.

Прошлой зимой с 17:00 до 18:00 по местному времени в Великобритании действовал особый режим энергосбережения. Те, кто не включал в это время, например, стиральные машины или игровые консоли, могли получить до £6 ($7,3) за сэкономленный кВт·ч.

Представитель National Grid назвал нынешнюю ситуацию с энергоресурсами "лучшей по сравнению с прошлым годом", однако предупредил "о сохраняющихся на мировых энергетических рынках рисках и неопределенности". В сочетании с ними холодная погода и дальнейшие потери российского газа в Европе могут поставить всю систему под угрозу, добавил он.