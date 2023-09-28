Минфин намерен пресечь уход от уплаты пошлин при экспорте через страны ЕАЭС

В 2024-2026 годах планируется определить единые подходы к ведению экспортной и импортной таможенно-тарифной политики в рамках ЕАЭС, в том числе унификацию подходов к применению квотирования и совершенствование механизмов применения тарифных льгот

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ планирует в 2024-2026 годах проработать решения по минимизации рисков ухода от уплаты вывозных таможенных пошлин при экспорте российских товаров через территорию государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В частности, планируется определить единые подходы к ведению экспортной и импортной таможенно-тарифной политики в рамках ЕАЭС, в том числе унификацию подходов к применению квотирования и совершенствование механизмов применения тарифных льгот.

В планах также разработка проекта соглашения о порядке уплаты, зачисления и перечисления сумм вывозных таможенных пошлин при вывозе товаров в третьи страны с таможенной территории ЕАЭС, а также проекта соглашения о гармонизированной системе подтверждения происхождения вывозимых товаров ЕАЭС.

Кроме того, предусмотрено формирование в ЕАЭС индикативных балансов стран-членов в отношении критически важных товаров.