28 сентября, 07:59,
обновлено 28 сентября, 08:18

Минфин выступил за бессрочную отмену НДС на покупку физлицами бриллиантов у банков

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов России выступает за бессрочную отмену НДС на покупку физлицами бриллиантов у банков. Об этом в рамках сессии на Московском финансовом форуме сообщила директор департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина РФ Юлия Гончаренко.

"Министерство финансов выступило за пролонгацию этой пошлины. <...> Год назад она и принималась для того, чтобы посмотреть, будет ли пользоваться этот продукт интересом. <...> В этом году мы поддержали инициативу в части ее пролонгации бессрочно", - сказала Гончаренко. 

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