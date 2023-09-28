Минфин выступил за бессрочную отмену НДС на покупку физлицами бриллиантов у банков

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов России выступает за бессрочную отмену НДС на покупку физлицами бриллиантов у банков. Об этом в рамках сессии на Московском финансовом форуме сообщила директор департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина РФ Юлия Гончаренко.

"Министерство финансов выступило за пролонгацию этой пошлины. <...> Год назад она и принималась для того, чтобы посмотреть, будет ли пользоваться этот продукт интересом. <...> В этом году мы поддержали инициативу в части ее пролонгации бессрочно", - сказала Гончаренко.