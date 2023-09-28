В Госдуму внесли законопроект о возврате денег за некачественные онлайн-курсы

В пояснительной записке отмечается, что актуальность инициативы обусловлена "возросшим количеством онлайн-курсов ненадлежащего качества", после прохождения которых большинство потребителей этих курсов "чувствуют себя обманутыми"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Фракция "Новые люди" во главе с ее лидером Алексеем Нечаевым внесла в Госдуму законопроект, который позволит вернуть деньги за оплаченные онлайн-курсы, если их качество не устроило потребителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе думской фракции.

"У людей огромный запрос на развитие своих компетенций, освоение новых профессий. К сожалению, некоторые на этом желании пытаются заработать не самым честным образом. Людям предлагают за две недели освоить "профессию будущего" и получить гарантированное трудоустройство, а на деле зачитывают прописные истины из открытых источников. В итоге те, кто делает качественные курсы на основании лицензии, вынуждены конкурировать с недобросовестными авторами. Это запутывает людей, а хорошие онлайн-курсы не доходят до своего потребителя", - пояснил Нечаев, слова которого приводит пресс-служба.

Поправки предлагается внести в закон "О защите прав потребителей". В частности, дополнить статью 29 (права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы) пунктом, согласно которому потребитель вправе потребовать возврат денег по договору в случае оказания образовательных и информационно-консультационных услуг ненадлежащего качества. Порядок и критерии таких услуг должны устанавливаться правительством РФ.

В пояснительной записке отмечается, что актуальность законопроекта обусловлена "возросшим количеством онлайн-курсов ненадлежащего качества", после прохождения которых большинство потребителей этих курсов "чувствуют себя обманутыми". "Большое распространение и популярность в интернете получили так называемые бизнес-тренинги, мотивационные курсы, массовые тренинги личностного развития и т. д. Более того, широко распространены так называемые марафоны желаний и дарящие осознанность курсы, которые зачастую даже не оформляются какими-либо договорами об оказании услуг", - отмечается в документе.