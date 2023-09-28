На строительство М-12 в 2024-2026 годах планируется выделить почти 304 млрд рублей

В 2024 году на эти цели могут направить 51,7 млрд рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Почти 304 млрд рублей бюджетных средств планируется выделить на строительство трассы М-12 "Восток" от Москвы до Екатеринбурга в 2024-2026 годах. Об этом сообщается в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Так, в 2024 году могут выделить 51,7 млрд рублей, в 2025 году - 152,3 млрд рублей, в 2026 году - 99,9 млрд рублей.

В сентябре президент РФ Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса. В конце 2023 года планируется запустить движение до Казани. Трасса свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", ЦКАД).

В 2024 году автодорогу продлят до Екатеринбурга, а в 2025 году - до Тюмени. М-12 ("Восток") станет частью международного транспортного коридора "Россия", который является одним из главных проектов развития дорожной инфраструктуры от Санкт-Петербурга до Владивостока.