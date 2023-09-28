Авиастроители передали Минобороны РФ серийные самолеты Су-57 и Су-35С

Российские ВКС до конца года получат еще несколько истребителей пятого поколения Су-57, отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") передал ВКС России очередные серийные самолеты пятого поколения Су-57 и истребители поколения 4++ Су-35С. Об этом сообщил зампред председателя РФ - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Сегодня авиастроительные предприятия России набирают хороший темп производства, продолжая поставлять боевую технику нашим войскам. В частности, слаженной работой отличаются предприятия, входящие в контур "Ростеха": Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал ВКС России очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С. Поставки идут в рамках выполнения ГОЗ, и до конца 2023 года российские войска получат самолеты следующей очереди", - сказал Мантуров.

Глава Минпромторга отметил, что вопросы по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ в надежной и высокоэффективной технике удается своевременно решать благодаря работе координационного совета при правительстве РФ.

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) до конца года получат еще несколько истребителей пятого поколения Су-57, машины проходят отработку на летно-испытательной станции, сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

"ВКС России получили партию Су-57 в рамках плана исполнения гособоронзаказа текущего года. Остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в цехе окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции", - приводятся его слова в сообщении на сайте правительства РФ.

По словам Слюсаря, также в высокой степени готовности находятся истребители Су-35С следующей очереди.