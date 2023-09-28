Замглавы Минфина заявил, что доля финансово грамотных россиян достигла 72%

Доля граждан, которые ведут учет доходов и расходов, выросла до 65%, сообщил Павел Кадочников

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более двух третей россиян обладают средним или высоким уровнем финансовой грамотности, сообщил заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников на Московском финансовом форуме.

"По опросам мы видим, что доля граждан со средним или высоким уровнем финансовой грамотности за период реализации стратегии выросла с 56% до 72%. Доля граждан, которые ведут учет доходов и расходов, выросла с 25% до 65%. Выросла и доля граждан, которые понимают важность собственной финансовой подушки безопасности, кто имеет резерв средств, тех, кто знает об организациях, защищающих права потребителей", - сказал он.

По словам Кадочникова, в настоящее время 85 регионов имеют собственные программы по повышению финансовой грамотности и координационные органы. Большинство регионов имеют порталы или центры финансовой грамотности. При этом 76 регионов реализуют практики инициативного бюджетирования - за прошедший год таких проектов было реализовано почти на 45 млрд рублей.

VII Московский финансовый форум © Максим Чурусов/ ТАСС

О форуме

Ключевая тема седьмого Московского финансового форума, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации".

Впервые Московский финансовый форум прошел 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики.