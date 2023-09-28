Рослесинфорг заявил, что ограничение вывоза не влияет на заготовку ценных пород древесины

Ее объем с января по июль 2023 года превысил 408 тыс. куб. м, сообщил директор организации Павел Чащин

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Объемы заготовки лесоматериалов ценных пород (бука, дуба и ясеня) в России с января по июль 2023 года превысили 408 тыс. куб. м. Ограничение экспорта не сказалось на заготовке, снижение объемов по сравнению с 2022 годом незначительное, сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"Ограничение вывоза необработанных и грубо обработанных лесопродуктов хвойных и ценных лиственных пород древесины [необработанный спиленный ствол дерева] с начала 2022 года практически не сказалось на заготовке дуба, бука и ясеня. Бизнес в таком сырье заинтересован, ценная древесина всегда востребована на рынке, прежде всего в мебельном сегменте и у производителей отделочных материалов. Всего с января по июль 2023 года в России заготовлено более 100,5 млн куб. м древесины, при этом на лиственные породы приходится примерно треть - почти 32 млн куб. м", - заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин, чьи слова приводятся в сообщении.

За семь месяцев 2023 года заготовили порядка 230,5 тыс. куб. м дубовых бревен, что на 20 тыс. куб. м меньше, чем за семь месяцев 2022 года. При этом растет заготовка дуба в центральной части России и на Кавказе - в пределах 3-5%. Основная часть заготавливается на Дальнем Востоке, на макрорегион приходится 84% всего объема. Дуб выделяется особой прочностью и упругостью и почти не деформируется при обработке, из него изготавливают паркетную доску, лестницы, мебель, также дуб активно применяется в бондарном производстве.

Бук в России заготавливают только в южных регионах, при этом на Северном Кавказе объемы заготовки в этом году выросли примерно на 5%. Всего за семь месяцев заготовлено около 6 тыс. куб. м бука, это на 2 тыс. куб. м меньше, чем по итогам того же периода 2022 года. Бук также имеет высокую плотность, в основном из него изготавливают паркет и лестницы. Однако эта порода достаточно редкая, растет только на юге и в остальной части страны, кроме Калининградской области, больше нигде не встречается.

Заготовка ясеня снизилась на 15%, до 162,1 тыс. куб. м, произошло это из-за снижения заготовки ясеня в основном макрорегионе-заготовителе - на Дальнем Востоке. При этом в центральной России его заготовка, напротив, выросла - на 25%, однако эти объемы остаются несущественными в структуре общей заготовки. Древесина ясеня плотная и твердая, имеет очень красивый теплый оттенок, при этом дерево не такое редкое, как бук, и гораздо доступнее по цене. Из массива изготавливают паркетную доску, а из шпона - предметы мебели.