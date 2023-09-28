В Кузбассе в шахтах "Ерунаковская-VIII" и "Увальная" приостановили горные работы

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщил, что в шахте "Увальная" не были приняты меры по допущенному загазированию горной выработки и не соблюдались требования технической документации

ТАСС, 28 сентября. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило горные работы в шахте "Ерунаковская-VIII" угольной компании "Южкузбассуголь" и в шахте "Увальная" УК "Сибирская", сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"В период с 21 по 27 сентября 2023 года Сибирским управлением Ростехнадзора было составлено шесть протоколов о временном запрете деятельности: 25 сентября на ведение горных работ по выемке угля. В лаве № 48-8 АО "ОУК "Южкузбассуголь" филиал "Шахта "Ерунаковская-VIII" допущено травмирование работника", - написал Виль.

В шахте "Увальная" не были приняты меры по допущенному загазированию горной выработки, а также не соблюдались требования технической документации при креплении горной выработки. В настоящий момент в шахте приостановлены все горные работы кроме работ по обеспечению жизнедеятельности.

Компания "Южразрезуголь" в 2020 году была выкуплена "Распадской" - крупнейшим производителем коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании после приобретения "Южкузбассугля" включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Республике Тыва.

Угольная компания "Сибирская" представлена в Кемеровской области шахтой "Увальная", обогатительной и углесборочной фабриками.