В Ростовской области около порта создадут парковки для грузовиков

Министр транспорта региона Владимир Окунев сообщил, что это необходимо для обеспечения безопасности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Ростовской области намерены создать перехватывающие парковки для грузовиков с зерном, идущих в морской порт в Азовском районе, для обеспечения безопасности на подъездных трассах и исключения хаотичных стоянок транспорта на обочинах. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"В ходе обсуждения сложившейся ситуации участники пришли к выводу о необходимости организации перехватывающих парковок, которые позволят убрать большегрузный транспорт с региональных и муниципальных автодорог, сконцентрировав его в непосредственной близости от порта. Поручение изучить возможность формирования земельного участка под объект дорожной инфраструктуры было дано главе администрации Азовского района", - сообщили в ведомстве по итогам расширенного совещания под председательством заместителя губернатора Ростовской области - министра транспорта Владимира Окунева.

Отмечается, что вместе с организацией парковок в регионе рассматривают вопрос создания единой диспетчерской службы, которая будет работать не только с портовыми терминалами, но и с грузоотправителями, чтобы исключить несвоевременную отправку грузовиков и заторы на дорогах. По данным министерства, эту обязанность намерены возложить на портовые предприятия.

Ранее в ходе Евразийского экономического форума губернатор Ростовской области области Василий Голубев заявил о том, что грузопоток через азово-черноморские порты к 2030 году вырастет на 70%, до 350 млн тонн. Глава региона отмечал, что в настоящее время власти продолжают наращивать пропускную способность морских портов, проводится реконструкция контейнерных терминалов.

Ранее в Минтрансе Ростовской области сообщали о проведенной комплексной модернизации морского контрольного пункта пропуска "Азов", которая позволит увеличить пропускную способность и товарооборот. По данным ведомства, число судозаходов в пределах терминала составит 734 судна в год. Перевалка контейнерных грузов составит 100 тыс. контейнеров в год.