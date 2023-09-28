Red Wings задействовала альтернативные варианты работы для регистрации из-за сбоя Leonardo

Компания не ожидает серьезного влияния на расписание полетов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings задействовала альтернативные варианты работы для регистрации пассажиров на рейсы из-за сбоя в системе бронирования Leonardo. При этом серьезного влияния на расписание полетов компания не ожидает. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Red Wings.

"Указанный сбой отчасти затронул рейсы авиакомпании. В настоящий момент времени сложности с автоматической проверкой посадочных талонов при посадке на рейс отмечаются у пассажиров двух рейсов Red Wings. Авиакомпания задействовала альтернативные варианты работы. Серьезного влияния на расписание полетов не ожидается", - рассказали в авиакомпании.

В Red Wings добавили, что предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатного режима работы.

Ранее о затруднениях регистрации в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo сообщили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", Utair и Red Wings.