Минстрой опасается роста стоимости стройки на фоне удорожания металла

Ирек Файзуллин не уточнил динамику роста стоимости металла

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Удорожание металла в Центральном Федеральном округе РФ достигло уровня, когда это может негативно отразиться на стоимости строительства недвижимости. Об этом в ходе Московского финансового форума сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Рыночные и нерыночные механизмы, к сожалению, не работают. Сегодня в центральном регионе находимся в красной зоне по росту стоимости металла. А это уже влияет на стоимости объектов. Имеем рост стоимости перевозок из-за роста стоимости дизельного топлива. Пока имеем несовершенную инфраструктуру в части логистики строительных ресурсов", - сказал он.

Министр не уточнил динамику роста стоимости металла.

Файзуллин напомнил, что произошедшее в конце 2022 года удорожание металла вылилось в "беспрецедентный рост" стоимости всех строительных ресурсов и привело минимум к тридцатипроцентному увеличению цены строительства объектов по всей России.

VII Московский финансовый форум © Максим Чурусов/ ТАСС

VII Московский финансовый форум проходит в столице 28 сентября. Его тема - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Организаторами выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы. ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия.