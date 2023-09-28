Минтруд заявил, что развитие производства в РФ снизит цены на высокотехнологичные протезы

Замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко сообщил, что сейчас цена на них может варьироваться от 3 млн до 10 млн рублей

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Цена на высокотехнологичные протезы может варьироваться от 3 млн до 10 млн рублей, развитие отечественного производства средств реабилитации поможет сделать цены более доступными, сообщил ТАСС замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

21 сентября в ходе заседания президиума Госсовета по развитию рынка труда вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратила внимание на то, что спрос на высокотехнологичные средства реабилитации растет, а ценовая политика в отношении этих технических средств должна быть более сдержанной. Президент РФ Владимир Путин отметил что современные средства реабилитации в четыре раза дороже, чем массовые, и нужно дать соответствующее поручение ФАС.

"Эти изделия действительно стоят дорого - речь идет о модулях с внешним источником питания с микропроцессорным управлением. Цена бионического протеза руки приближается уже к 10 млн рублей, это может быть и 5, и 7 млн рублей. То же самое - коленный модуль или модуль стопы с микропроцессорным управлением - стоимость от 3 млн рублей. [Развитие отечественного производства позволит сделать цены более доступными], в этом и смысл, и в этом наша задача", - рассказал собеседник агентства.

Замминистра пояснил, что в России производят сборку таких средств реабилитации, но производства микрочипов и электроники для таких протезов в широком смысле пока нет. "Мы пытаемся наладить отечественное производство таких компонентов. У нас есть уже два примера - это "Сколково" и структура Роскомоса в Великом Новгороде, они уже выходят на рынок с коленным модулем. По протезам рук есть несколько мастерских, которые обеспечивают сборку, потому что рука - это гораздо сложнее и многофункциональнее", - добавил Вовченко.

Он также отметил, что в большинстве случаев в протезах нуждаются пожилые люди, которые перенесли ампутации из-за текущих заболеваний. "Поэтому для такого протезирования достаточно и простых протезов, они тоже многофункциональные, но не требуют такой электроники, чтобы поддерживать функции. Травмы - это очень маленький процент, но тем не менее, фонд все равно покупает и при травме такие высокотехнологичные протезы, причем это не единицы, это в тысячах измеряется, я знаю эти примеры. Кому есть показания - молодые, профессиональные, способные люди - им такие средства реабилитации предоставляются фондом", - добавил замминистра.

Всероссийская неделя охраны труда проходит c 26 по 29 сентября 2023 года в Парке науки и искусства "Сириус". Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.