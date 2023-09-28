ФНС может получить новые права для борьбы с уклонением от уплаты налогов

Как отмечается в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, "в связи с тем, что с момента начала налоговой проверки до вынесения по ее итогам решения проходит достаточно долгий период времени, недобросовестные плательщики успевают скрыть свое имущество"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. ФНС может получить право применять предварительные обеспечительные меры для борьбы со схемами сокрытия недобросовестными плательщиками своего имущества и вывода активов. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

"Планируется проработать вопрос предоставления права налоговым органам применять предварительные обеспечительные меры для борьбы со схемами сокрытия недобросовестными плательщиками своего имущества и вывода активов. В связи с тем, что с момента начала налоговой проверки (окончания проведения камеральной налоговой проверки) до вынесения по ее итогам решения проходит достаточно долгий период времени, недобросовестные плательщики успевают скрыть свое имущество, уклоняясь тем самым от уплаты обязательных платежей", сообщается в документе.

Чтобы пресечь использование подобных схем, как отмечается в документе, уже разработан и широко обсуждается механизм обеспечения залогом неуплаченных обязательных платежей, регулируемых Налоговым кодексом Российской Федерации, с момента принятия решения о проведении выездной налоговой проверки (по итогам проведенной камеральной налоговой проверки).

При этом подобное решение, как и планировалось изначально, будет ограничено суммой, рассчитанной как разница между совокупной суммой налогов, сборов, страховых взносов, рассчитанных, исходя из среднеотраслевой налоговой нагрузки и совокупной суммой налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных плательщиком за период, проверяемый в рамках проверки.