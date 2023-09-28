В МЭР считают, что денежно-кредитная политика должна быть более тонкой

Замглавы ведомства Полина Крючкова отметила, что какие-то инструменты для этого уже появляются, например, таксономия проектов, которая позволяет проекты структурной трансформации и более рисковые проекты перевести в другую категорию кредитного риска

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Денежно-кредитная политика Банка России должна быть более тонкой для развития российской экономики. Об этом заявила на Московском финансовом форуме замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

"Понятна логика Центрального банка, понятно использование ключевой ставки как основного инструмента прийти к таргету по инфляции. Но при этом для реального развития надо понимать, что чувствительность разных видов кредитования к таким мерам различная. С нашей точки зрения, политика должна быть более тонкой", - сказала Крючкова.

При этом она отметила, что какие-то инструменты для этого уже появляются, например, таксономия проектов, которая позволяет проекты структурной трансформации и более рисковые проекты перевести в другую категорию кредитного риска.

"Такого рода более тонкая настройка инструментов, влияющих на объемы и размеры кредитования, она необходима потому, что ключевая ставка - это очень мощное лекарство с очень серьезными побочными эффектами. Если ей лечить ото всего, то результаты могут быть страшными", - дополнила замглавы МЭР.

В текущем году ключевая тема седьмого Московского финансового форума, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Впервые Московский финансовый форум прошел в столице в 2016 году и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики.