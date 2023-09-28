Первое место занял Краснодар

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Forbes опубликовал рейтинг лучших городов России для бизнеса. Первое место занял Краснодар, набравший 64,6 балла.

На втором месте списка оказался Южно-Сахалинск (60,9 балла), на третьем - Тюмень (59,5 балла).

В десятку лучших российских городов также вошли Калининград (58,6 балла), Екатеринбург (58,3 балла), Владивосток (57,9 балла), Казань (57 баллов), Благовещенск (56,4 балла), Новосибирск (56 баллов) и Иркутск (55,9 балла).

Для списка отобрали 90 городов с наибольшим числом жителей, субъектов малого и среднего бизнеса на душу населения и отношением средней заработной платы к прожиточному минимуму.

Города сравнивали по шести метрикам (внутри каждой несколько параметров). Наибольший вес, 50%, у метрики "Малый и средний бизнес", поскольку его наличие в городе указывает, что там есть подходящая среда для предпринимательской деятельности, отмечает издание. Также учитывались "Демография и жилье" (вес 13%), "Доходы" (13%), "Кадры" (8%), "Инвестиции и инфраструктура" (8%) и "Качество жизни" (8%). При подсчетах были использованы данные и опросы АСИ, РСПП, ТПП, "Деловой России", "Опоры России", порталов "Платформа ОФД", Headhunter и Индекса качества городской среды.

В издании отметили, что задачей рейтинга было показать регионы и охватить всю Россию, по этой причине в него не включены Москва и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделены в отдельный кластер. В тройку лидеров лучших городов для бизнеса в Подмосковье вошли Красногорск (67,7 балла), Химки (64 баллов) и Видное (62,2 балла).

Издание опубликовало рейтинг 30 лучших городов для бизнеса впервые с 2013 года, тогда лучшим российским городом для ведения бизнеса стал Калининград.