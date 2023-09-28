В ДФО металлурги получат 3 млрд рублей от налогового вычета по НДПИ при добыче олова

Минфин ожидает, что от НДПИ будут освобождены компании, добывающие многокомпонентные комплексные руды с низким содержанием металлов платиновой группы на 1 тонну руды на новых участках недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов России ожидает, что металлургические компании получат 3 млрд рублей прибыли от применения налогового вычета по НДПИ при добыче олова в Дальневосточном федеральном округе в 2023-2026 годах, говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024-2026 годы.

"Предоставление права на применение налогового вычета по НДПИ при добыче олова на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Дальневосточного федерального округа, на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2032 года", - отмечается в документе. Ожидается, что дополнительная прибыль получателей льгот в 2023-2026 годах составит 3 млрд рублей.

Кроме того, Минфин ожидает, что от НДПИ будут освобождены с 2026 по 2038 год компании, добывающие многокомпонентные комплексные руды с низким содержанием металлов платиновой группы на 1 тонну руды на новых участках недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края. Также будет возможным получение налогового вычета по НДПИ при добыче многокомпонентной комплексной руды, содержащей молибден и медь на территории Хакасии в размере расходов на приобретение горнодобывающего оборудования и горной техники по установленному перечню. Кроме того, ожидается, что будет предоставлен налоговый вычет по НДПИ при добыче железных руд на участках недр, расположенных полностью или частично в границах Качканарского и Нижнетуринского городских округов Свердловской области, с 2023 по 2026 года на модернизацию объектов размещения отходов горнодобывающего и перерабатывающих производств.