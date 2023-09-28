Калининградский янтарный комбинат выставит на торги 20 редких камней с инклюзами

Всего на торгах будет представлено 50 лотов янтаря

КАЛИНИНГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (КЯК, входит в госкорпорацию "Ростех") 17 октября проведет аукцион уникальных янтарных камней-инклюзов. На торги будет выставлено 20 редчайших минералов с включениями доисторической флоры и фауны, сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.

"Торги пройдут в онлайн-режиме и станут возможностью легально приобрести не только самородки - янтарь весом более 1 кг и каплевидный янтарь, но и редчайшие инклюзы - образцы с включениями флоры и фауны. Всего на торгах будет представлено 50 лотов янтаря, из них 20 с оригинальными инклюзами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инклюзы, выставляемые на аукцион, прошли этапы сортировки, шлифовки и полировки, поэтому не относятся к категории "янтарь-сырец". Лоты с включениями может приобрести любой человек, пожелавший участвовать в торгах, в то время как, например, янтарь весом более 1 кг - только юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Такие ограничения установлены законодательством и связаны с тем, что самородки не проходят ни один из этапов переработки камня и являются минеральным сырьем. Древние включения-инклюзы в янтаре содержатся в среднем не более чем в 9% всего добываемого прозрачного минерала.

Инклюзами считаются застывшие в ископаемой смоле частицы доисторической флоры и фауны. Как правило, это пыльца, фрагменты растений, насекомые и паукообразные, попавшие в янтарную смолу 40-50 млн лет назад и прекрасно сохранившиеся в ней до наших дней.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла - от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.