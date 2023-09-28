Минфин предложил продлить эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Замминистра финансов Алексей Сазанов отметил, что вопрос пока обсуждается

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ предложил продлить эксперимент по маркировке импортного алкоголя на два-три года. Об этом ТАСС сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Да, конечно. На два-три года, сейчас этот вопрос обсуждается", - рассказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли окончательное решение, Сазанов сказал, что вопрос пока обсуждается. "Мы предлагали на два-три года продлить", - отметил он.

Маркировка алкогольной продукции федеральными специальными марками (ФСМ) в рамках эксперимента осуществляется на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областей и Краснодарского края, в Республике Татарстан. В августе министерство финансов внесло в правительство РФ проект постановления о распространении эксперимента по маркировке ФСМ импортируемого в Россию алкоголя на Псковскую область.

Импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения участвуют в эксперименте на добровольной основе.

О форуме

В текущем году ключевая тема седьмого Московского финансового форума, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Впервые Московский финансовый форум прошел 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.