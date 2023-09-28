Мишустин заявил, что российская экономика проходит масштабную трансформацию

Премьер-министр обратил внимание, что прогнозы, предрекавшие глубокое падение экономики РФ из-за санкций, не сбылись

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Большие перемены происходят сейчас в экономике России, но наиболее сложный период, связанный с разрывом отношений с Западом, уже позади. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме.

"Российская экономика проходит через масштабную трансформацию, односторонний разрыв западными партнерами прежних хозяйственных связей обострил многие вопросы, но наиболее сложный период пройден", - сказал глава кабмина.

Он также обратил внимание на то, что прогнозы, предрекавшие глубокое падение экономики РФ из-за санкций, не сбылись. Кроме того, "в прошлом году никто из зарубежных экспертов не ожидал, что при таком колоссальном давлении валовый внутренний продукт просядет всего на 2%", указал Мишустин.

VII Московский финансовый форум © Максим Чурусов/ ТАСС

По его словам, России при стабильной ситуации на рынке труда и высоких темпах инвестиций удалось плавно адаптироваться к новым вызовам и довольно быстро вернуться к устойчивому росту. К середине текущего года, подчеркнул премьер, экономика практически полностью восстановилась до докризисных уровней, а в ряде отраслей выпуск продукции и вовсе превысил прошлые значения. Единственным исключением, как уточнил Мишустин, является нефтегазовый сектор, которому нужно больше времени, чтобы перестроить товарные потоки и найти новых торговых партнеров.